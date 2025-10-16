Man City wyłoży 75 milionów funtów. Guardiola jest jego fanem

Manchester City planuje wydatek rzędu 75 milionów funtów. Z doniesień Daily Express wynika, że celem jest Elliott Anderson. Wielkim fanem piłkarza jest Pep Guardiola.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Elliott Anderson na liście życzeń Man City! Chce go sam Guardiola

Manchester City podczas ostatniego okna transferowego wydał na nowych zawodników ponad 200 milionów euro. Wśród piłkarzy, którzy trafili do klubu jest Tijjani Reijnders. Reprezentant Holandii wszedł w buty Kevina De Bruyne, który rozstał się z Obywatelami po wygaśnięciu kontraktu. Nie oznacza to jednak, że angielski gigant poprzestał na wzmocnieniach w środku pola.

Pep Guardiola chciałby jeszcze jednego środkowego pomocnika. Co więcej, wytypował piłkarza, którego obserwuje od dłuższego czasu. Z informacji Daily Express wynika, że na liście życzeń znalazł się Elliott Anderson. Hiszpański trener jest jego wielkim fanem.

Anderson gra obecnie w Nottingham Forest, gdzie zbiera doskonałe recenzje. Przełomy okazał się poprzedni sezon, w którym zdobył dwie bramki i zaliczył sześć asyst. Formę z poprzedniej kampanii podtrzymuje w aktualnych rozgrywkach, przez co stale przybywa klubów, które są zainteresowane transferem. Oprócz zespołu z Manchesteru o pomocniku marzy również Chelsea.

Źródło informuje, że Manchester City jest gotów zaproponować aż 75 mln funtów, czyli ok. 86 mln euro. Anderson mógłby zastąpić w składzie dwóch hiszpańskich zawodników. Niewykluczone, że latem przyszłego roku z klubu odejdą Rodri i Nico Gonzalez.