Eduardo Camavinga na celowniku Manchesteru City

Manchester City planuje poważne wzmocnienie środka pola w jednym z najbliższych okienek transferowych. Decyzja ta wynika z niepewnej sytuacji zdrowotnej Rodriego, który co prawda wrócił już do gry po poważnej kontuzji kolana, jednak w ostatnich miesiącach regularnie zmaga się z urazami mięśniowymi. Jego forma fizyczna budzi obawy Pepa Guardioli, dla którego hiszpański pomocnik jest kluczowym piłkarzem. 54-letni trener ma świadomość, że ekipa Obywateli potrzebuje solidnego zmiennika, który zapewni wysoki poziom jakości i stabilności w środku pola. W związku z tym władze klubu z Etihad Stadium rozpoczęły poszukiwania nowego pomocnika o profilu zbliżonym do Rodriego.

Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, bardzo wysoko na liście życzeń Manchesteru City znalazł się Eduardo Camavinga z Realu Madryt. Francuz, który od kilku lat uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych pomocników młodego pokolenia, może stanowić idealne wzmocnienie dla drużyny Guardioli. Przyszłość 22-latka w stolicy Hiszpanii nie jest do końca pewna – zawodnik dopiero wraca do pełnej dyspozycji po kontuzji, więc nie otrzymuje jeszcze wielu minut od nowego trenera, Xabiego Alonso. W sytuacji, gdyby Camavinga pełnił głównie rolę rezerwowego, przenosiny do Premier League byłyby dla niego atrakcyjną opcją zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Według wspomnianego wyżej serwisu dziesięciokrotni mistrzowie Anglii są gotowi zapłacić za Eduardo Camavingę około 60 milionów euro. To kwota, która mogłaby skłonić Real Madryt do rozpoczęcia negocjacji, zwłaszcza jeśli mierzący 182 centymetry piłkarz nie będzie kluczową postacią w drużynie. Camavinga urodził się w 2002 roku w Angoli, ale reprezentuje Francję. Swoją seniorską karierę rozpoczął w Stade Rennes, gdzie mimo młodego wieku imponował dojrzałością i spokojem na boisku. W 2021 roku przeniósł się do ekipy Królewskich, z którą wygrał dwie Ligi Mistrzów oraz tyle samo mistrzostw Hiszpanii.