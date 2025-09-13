Man City rusza po gwiazdę Interu. Hit transferowy wisi w powietrzu

Manchester City zaplanował transfer w styczniu. Z doniesień portalu Football Insider wynika, że do Premier League ma trafić Denzel Dumfries. Holender na co dzień gra w Interze Mediolan.

Denzel Dumfries w styczniu ma przenieść się do Man City

Manchester City w ostatnich miesiącach jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Najpierw w styczniu bieżącego roku wydali prawie 250 milionów euro na nowych zawodników. Następnie w zakończonym niedawno letnim oknie transferowym zainwestowali nieco ponad 200 mln euro w takich graczy jak Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki czy Gianluigi Donnarumma.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłą zimę również będą chcieli wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Głównym celem na rynku transferowym ma być prawy obrońca. Z ustaleń portalu Football Insider wynika, że na liście życzeń znalazł się Denzel Dumfries.

Zainteresowanie reprezentantem Holandii wzrosło w momencie, gdy Dumfries otwarcie zapowiedział chęć spróbowania swoich sił w Premier League. „Gdyby pojawiła się okazja do gry w Anglii, skorzystałbym z niej bez wahania. Jestem obecnie szczęśliwy w Interze, ale myślę, że dobrze poradziłbym sobie również w Premier League. Zdecydowanie byłbym takim ruchem zainteresowany” – mówił Holender.

Warto dodać, że w kontrakcie Dumfriesa była zapisana klauzula odstępnego w wysokości 21,5 mln funtów. Manchester City nie mógł z niej skorzystać, ponieważ wygasała w połowie lipca. Taki termin nie odpowiadał drużynie z Etihad Stadium, więc transfer nie doszedł do skutku.

Dumfries jest związany z Interem Mediolan od sierpnia 2021 roku. Łącznie w koszulce Nerazzurrich rozegrał 181 spotkań, w których zdobył 23 gole i zanotował 26 asyst. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku.