Man City poinformował go, że może szukać nowego klubu

Man City gotowy na odejście Ortegi

Stefan Ortega dostał zgodę na poszukiwanie nowego klubu. To decyzja, która przyszła po tym, jak Manchester City sprowadził młodego Jamesa Trafforda. Teraz to 22-letni Anglik ma rywalizować z Edersonem o pierwszy skład.

Ortega dołączył do Man City w 2022 roku i wystąpił w 56 meczach. Miał kilka ważnych momentów, jak na przykład ten, gdy obronił strzał Heung-Min Sona, co pomogło w zdobyciu tytułu Premier League. Jednak przez większość czasu Pep Guardiola traktował go jako zmiennika.

Teraz Stefan Ortega ma okazję stać się pierwszym bramkarzem w innym klubie. To ważne, zwłaszcza że w niemieckiej kadrze sytuacja bramkarzy jest bardzo niestabilna. Manuel Neuer zakończył karierę, a Marc-Andre Ter Stegen ma problemy zdrowotne. Ortega miałby wyjątkową szansę pokazania się w reprezentacji Niemiec, jeśli znajdzie klub, gdzie będzie występować regularnie.

City sprowadziło Ortegę za darmo z Arminii Bielefeld, a więc jego sprzedaż mogłaby przynieść klubowi zysk. Dla samego bramkarza to świetna okazja, by wrócić do regularności i postarać się o miejsce w reprezentacji na mistrzostwa świata.