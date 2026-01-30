Man City planuje transfer gwiazdy Realu Madryt. Guardiola go potrzebuje

Manchester City musi sprowadzić prawego obrońcę, który wreszcie zastąpi Kyle'a Walkera. Jak podaje Football Insider głównym celem ma być Trent Alexander-Arnold z Realu Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Alexander-Arnold idealnym następcą Walkera w Man City

Manchester City na początku ubiegłego roku doszedł do wniosku, że Kyle Walker nie będzie im potrzebny. W ten sposób najpierw wypożyczyli go na pół roku do Milanu, a następnie sprzedali definitywnie do ligowego rywala – Burnley. Pion sportowy nie sprowadził jednak nikogo w zamian, co teraz odbija się im czkawką. Na boku obrony przez większość czasu grał Matheus Nunes.

Guardiola poprosił zarząd, aby poszukali nominalnego prawego obrońcy, który wejdzie w buty Walkera. Z informacji Football Insider wynika, że Obywatele mogą przeprowadzić wielki transfer, jakim byłoby pozyskanie Trenta Alexandra-Arnolda.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Anglik pojawia się w kontekście powrotu do Premier League. Już jakiś czas temu media rozpisywały się na temat przyszłości Alexandra-Arnolda, łącząc go właśnie z Manchesterem City. Ponadto obrońca nie odnajduje się jak na razie w barwach Realu Madryt. Odkąd dołączył do klubu, wystąpił tylko w 11 meczach. Natomiast duży wpływ miały na to liczne kontuzje.

Gdyby transfer doszedł do skutku, z pewnością wywołałby duże zamieszanie w brytyjskich mediach. Zanim 27-latek trafił na Bernabeu, przez całą karierę grał dla ligowego rywala Man City, czyli Liverpoolu. Dla macierzystego klubu wystąpił w 354 spotkaniach.