Man City celuje w transfer kolejnego napastnika. Błyszczy w Premier League

Manchester City, gdy kogoś chce wykłada pieniądze i go bierze. Tak ma być w przypadku Igora Thiago. Jak ujawnił serwis TeamTalk klub z Etihad jest zdeterminowany, aby pozyskać Brazylijczyka.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Igor Thiago trafił na listę życzeń Man City

Manchester City słynie z wydawania ogromnych sum na transfery. Łącznie w trakcie sezonu 2025/2026 przeznaczyli ponad 300 milionów euro na nowych zawodników. Natomiast zimą poprzedniego roku wydali od ręki 75 milionów euro na Omara Marmousha. Napastnik z Egiptu jest zmiennikiem Erlinga Haalanda. Wygląda jednak na to, że Obywatele planują pozyskać jeszcze jedną „dziewiątkę”.

Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że Manchester City jest zdeterminowany, aby pozyskać Igora Thiago. Brazylijczyk na co dzień gra w Brentford, z którym nie tak dawno podpisał nowy kontrakt do 2031 roku. Na wyspy trafił latem 2024 roku z Club Brugge.

Igor Thiago to rewelacja ligi angielskiej. W tym sezonie ma na swoim koncie 17 bramek w 26 meczach Premier League. Nic więc dziwnego, że mocniejsze kluby zwróciły uwagę na 24-latka. Oprócz Man City interesują się nim także Chelsea i Bayern Monachium. Wcześniej przed pobytem w Belgii oraz Anglii grał w takich zespołach jak Łudogorec Razgrad i Cruzeiro.

Pep Guardiola i spółka w bieżących rozgrywkach walczą o odzyskanie mistrzostwa Anglii. Po 26. kolejkach Manchester City zajmuje 2. miejsce w tabeli. Ich strata do pierwszego Arsenalu wynosi jedynie cztery punkty. Na wiosnę powalczą także o Ligę Mistrzów.