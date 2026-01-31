Chelsea chce skrócić wypożyczenie stopera. Szykuje się powrót do Londynu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Mamadou Sarr może szybciej wrócić do Chelsea

Mamadou Sarr przed sezonem 2025/2026 przeniósł się za 14 milionów euro ze Strasbourga do Chelsea. 20-letni stoper w tym samym okienku transferowym został błyskawicznie wypożyczony na rok do swojego dotychczasowego klubu. Senegalski obrońca imponuje formą na francuskich boiskach, będąc absolutnym liderem formacji defensywnej zespołu ze Stade de la Meinau. Zdolny piłkarz zbiera pochwały za dojrzałość oraz spokój w grze.

Świetna postawa Sarra nie umknęła oczywiście uwadze władz Chelsea, które rozważają zmianę pierwotnych planów. Jak informuje Fabrice Hawkins, nowy trener drużyny The Blues – Liam Rosenior – poprosił klubowych działaczy o skrócenie wypożyczenia stopera.

41-letni szkoleniowiec chciałby ponownie mieć do dyspozycji zawodnika, z którym wcześniej współpracował we wspomnianym wyżej Strasbourgu i którego bardzo dobrze zna. W Londynie już teraz widzą w tym piłkarzu realne wzmocnienie środka obrony.

Mamadou Sarr, który wkrótce może wrócić na Stamford Bridge, w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań, spędzając na francuskich murawach prawie 1500 minut. Czterokrotny reprezentant Senegalu zdążył już zadebiutować w barwach Chelsea, pojawiając się na murawie podczas zeszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Mierzący 194 centymetry obrońca uchodzi za ogromny talent oraz przyszły filar defensywy londyńskiego zespołu.