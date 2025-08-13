Górnik Zabrze szaleje na rynku. Następne wzmocnienie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik - trener Górnika Zabrze

Oficjalnie: Maksym Khlan przeniósł się do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził sprowadzenie Maksyma Khlana. 22-letni skrzydłowy związał się z ekstraklasowym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku, a w umowie zawarto opcję przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Zdolny Ukrainiec dołączył do drużyny Trójkolorowych na zasadzie wolnego transferu po tym, jak niedawno rozstał się z Lechią Gdańsk. Dla ekipy Michala Gasparika to kolejne istotne wzmocnienie składu, które ma pomóc w walce o wyższe cele.

Zabrzanie tego lata są wyjątkowo aktywni na rynku transferowym, przebudowując skład w niemal każdej formacji. Maksym Khlan jest już trzynastym zawodnikiem sprowadzonym na Roosevelta w bieżącym okienku. Wcześniej szeregi zespołu zasilili m.in. Marcel Łubik, Michal Sacek, Wiktor Nowak czy Maksymilian Pingot. Tak liczne transfery pokazują, że Górnik Zabrze ma duże ambicje i chce realnie włączyć się do rywalizacji o czołowe lokaty w tabeli PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026.

Nowa siła na skrzydle! Maksym Khlan zagra w Górniku Zabrze! 🆕#KHLAN2027 pic.twitter.com/FU1XE8OgrT — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 13, 2025

Maksym Khlan, który najwyraźniej dobrze czuje się w Polsce, pierwsze kroki w piłce stawiał w UFK Lwów. Następnie trafił do Karpat Lwów, a później do Zorii Ługańsk, skąd przeniósł się do Lechii Gdańsk. W barwach gdańskiego klubu występował przez dwie kampanie, rozgrywając w koszulce tej ekipy 55 meczów, zdobywając 14 bramek i zaliczając 10 asyst. Teraz przed nim nowe wyzwanie w Górniku Zabrze, gdzie będzie miał okazję wskoczyć na jeszcze wyższy poziom. Lewy napastnik, którego w ostatnim czasie łączono także z Wisłą Kraków, powinien wnieść sporo jakości do drużyny prowadzonej przez Michala Gasparika.