Górnik Zabrze szaleje na rynku. Następne wzmocnienie

12:24, 13. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Maksym Khlan będzie kontynuował swoją karierę w PKO BP Ekstraklasie. Były skrzydłowy Lechii Gdańsk podpisał bowiem dwuletni kontrakt z Górnikiem Zabrze.

Michal Gasparik - trener Górnika Zabrze
Michal Gasparik - trener Górnika Zabrze

Oficjalnie: Maksym Khlan przeniósł się do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził sprowadzenie Maksyma Khlana. 22-letni skrzydłowy związał się z ekstraklasowym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku, a w umowie zawarto opcję przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Zdolny Ukrainiec dołączył do drużyny Trójkolorowych na zasadzie wolnego transferu po tym, jak niedawno rozstał się z Lechią Gdańsk. Dla ekipy Michala Gasparika to kolejne istotne wzmocnienie składu, które ma pomóc w walce o wyższe cele.

Zabrzanie tego lata są wyjątkowo aktywni na rynku transferowym, przebudowując skład w niemal każdej formacji. Maksym Khlan jest już trzynastym zawodnikiem sprowadzonym na Roosevelta w bieżącym okienku. Wcześniej szeregi zespołu zasilili m.in. Marcel Łubik, Michal Sacek, Wiktor Nowak czy Maksymilian Pingot. Tak liczne transfery pokazują, że Górnik Zabrze ma duże ambicje i chce realnie włączyć się do rywalizacji o czołowe lokaty w tabeli PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026.

Maksym Khlan, który najwyraźniej dobrze czuje się w Polsce, pierwsze kroki w piłce stawiał w UFK Lwów. Następnie trafił do Karpat Lwów, a później do Zorii Ługańsk, skąd przeniósł się do Lechii Gdańsk. W barwach gdańskiego klubu występował przez dwie kampanie, rozgrywając w koszulce tej ekipy 55 meczów, zdobywając 14 bramek i zaliczając 10 asyst. Teraz przed nim nowe wyzwanie w Górniku Zabrze, gdzie będzie miał okazję wskoczyć na jeszcze wyższy poziom. Lewy napastnik, którego w ostatnim czasie łączono także z Wisłą Kraków, powinien wnieść sporo jakości do drużyny prowadzonej przez Michala Gasparika.

