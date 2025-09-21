Kobbie Mainoo lada moment może opuścić Manchester United. Anglik ostatnio był łączony z Realem Madryt. Teraz do walki o transfer pomocnika włączyli się Tottenham Hotspur i Chelsea - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Chelsea i Tottenham chcą pozyskać Kobbiego Mainoo

Kobbie Mainoo w letnim okienku transferowym był bliski opuszczenia Manchester United. Do ostatnich dni ważyły się losy przyszłości wicemistrza Europy. Finalnie jednak Anglik nie zmienił barw klubowych. A przynajmniej na chwilę. Ostatnio wiele się mówiło w mediach, że pomocnik stał się celem Realu Madryt. Zwolennikiem tego ruchu ma być sam Xabi Alonso.

Jak się okazuje, nie tylko Królewscy będą chcieli pozyskać Kobbiego Mainoo. Zawodnik Manchesteru United stał się również łakomym kąskiem dla rywali z Premier League. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że reprezentant Anglii znalazł się w kręgu zainteresowań Chelsea oraz Tottenhamu Hotspur.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt może obejść się smakiem. Kobbie Mainoo ma być bliżej przeprowadzki do londyńskich zespołów. Do transferu jednak jeszcze daleka droga. Czas pokaże, który klub finalnie wygra rywalizację o Anglika. Warto zaznaczyć, że Manchester United wciąż wiąże przyszłość ze swoim wychowankiem.

Kobbie Mainoo u Rubena Amorima nie odgrywał ważnej roli. Anglik w obecnym sezonie Premier League rozegrał trzy mecze. Jednak pobyt pomocnika na placu gry trwał zaledwie 76 minut. Wychowanek Czerwonych Diabłów nie zdołał wpisać się do protokołu z golem lub asystą.