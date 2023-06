Chelsea poszukuje nowego bramkarza. Zwróciła się w kierunku Mediolanu i złożyła ofertę za Mike'a Maignana. Bramkarz Milanu nie jest jednak zainteresowany przeprowadzką do Londynu.

Źródło: Get Football News France

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mike Maignan

Chelsea nie jest zadowolona z obsady bramki i poszukuje nowego numeru jeden

Na liście życzeń znalazł się Mike Maignan, mający za sobą fantastyczny okres w Milanie

Francuz nie jest jednak zainteresowany przeprowadzką do Londynu

Reprezentant Francji odrzuca projekt The Blues

Chelsea ma za sobą bardzo słaby sezon. Latem klub przejdzie kolejną rewolucję kadrową, która zostanie przeprowadzona pod okiem Mauricio Pochettino. Po zapoznaniu się z personaliami Argentyńczyk uznał, że konieczne jest wzmocnienie rywalizacji między słupkami. Zarówno Kepa Arrizabalaga, jak i Edouard Mendy nie prezentują formy, która pozwalałaby im utrzymać miejsce w bramce.

Londyńczycy w pełni koncentrują się na włoskim kierunku. Od pewnego czasu trwają rozmowy w sprawie transferu bramkarza Interu – Andre Onany. Włodarze klubu zwietrzyli również szanse na pozyskanie Mike’a Maignana, który w ostatnim okresie udowodnił, że jest jednym z najlepszych golkiperów na całym świecie.

Chelsea złożyła ofertę w wysokości 60 milionów euro. Milan niezwłocznie ją odrzucił, oznajmiając, że Francuz nie jest na sprzedaż. The Blues nie zamierzali się poddawać, choć komunikat samego Maignana wydaje się być jednoznaczny. Świadomie odrzuca on bowiem zakusy przedstawiciela Premier League i nie jest zainteresowany przeprowadzką do stolicy Anglii.

W tej sytuacji The Blues zapewne skupią się na pozyskaniu Onany.

