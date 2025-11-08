Maignan wybrał nowy klub! Liczy na wielki transfer

Mike Maignan ma ważny kontrakt z Milanem do końca sezonu. Francuz jest zdeterminowany, aby zmienić klub. Jego priorytetem jest transfer do Chelsea - donosi La Gazzetta dello Sport.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Mike Maignan chce przenieść się do Chelsea

Mike Maignan to jedno z najgłośniejszych nazwisk wśród zawodników, którym latem przyszłego roku wygasa kontrakt. Warto dodać, że od 1 stycznia 2026 roku każdy piłkarz, któremu pozostało sześć miesięcy do końca umowy, może negocjować z dowolnym klubem. Nie inaczej jest w przypadku francuskiego bramkarza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że AC Milan straci jedną z największych gwiazd.

O przyszłości 30-latka pisze się coraz częściej, bowiem do grona zainteresowanych dołączają nowe kluby. Najczęściej Maignan przymierzany jest do Premier League, aczkolwiek w grę wchodzi również Bundesliga lub pozostanie w Serie A.

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Mike Maignan? Chelsea

AC Milan

Juventus

Bayern Monachium

inny klub Chelsea 60%

AC Milan 20%

Juventus 0%

Bayern Monachium 0%

inny klub 20% 5+ Votes

Według najnowszych informacji La Gazzetta dello Sport bramkarz wskazał klub, do którego najchętniej by dołączył. Okazuje się, że Maignan jest zdeterminowany, aby przenieść się do Londynu, a konkretnie do Chelsea. Mimo to nie zamyka się na inne potencjalne kierunki takie jak Juventus czy Bayern Monachium.

Maignan jest związany z Milanem od 2021 roku, gdy trafił do klubu z Lille za nieco ponad 16 milionów euro. Bardzo szybko stał się nie tylko gwiazdą Rossonerich, ale również Serie A. Łącznie rozegrał dla mediolańczyków 174 spotkania, zachowując 65 czystych kont.