Maignan wybrał nowy klub! Liczy na wielki transfer

17:25, 8. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Mike Maignan ma ważny kontrakt z Milanem do końca sezonu. Francuz jest zdeterminowany, aby zmienić klub. Jego priorytetem jest transfer do Chelsea - donosi La Gazzetta dello Sport.

Mike Maignan
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Mike Maignan chce przenieść się do Chelsea

Mike Maignan to jedno z najgłośniejszych nazwisk wśród zawodników, którym latem przyszłego roku wygasa kontrakt. Warto dodać, że od 1 stycznia 2026 roku każdy piłkarz, któremu pozostało sześć miesięcy do końca umowy, może negocjować z dowolnym klubem. Nie inaczej jest w przypadku francuskiego bramkarza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że AC Milan straci jedną z największych gwiazd.

O przyszłości 30-latka pisze się coraz częściej, bowiem do grona zainteresowanych dołączają nowe kluby. Najczęściej Maignan przymierzany jest do Premier League, aczkolwiek w grę wchodzi również Bundesliga lub pozostanie w Serie A.

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Mike Maignan?

  • Chelsea
  • AC Milan
  • Juventus
  • Bayern Monachium
  • inny klub
  • Chelsea 60%
  • AC Milan 20%
  • Juventus 0%
  • Bayern Monachium 0%
  • inny klub 20%

5+ Votes

Według najnowszych informacji La Gazzetta dello Sport bramkarz wskazał klub, do którego najchętniej by dołączył. Okazuje się, że Maignan jest zdeterminowany, aby przenieść się do Londynu, a konkretnie do Chelsea. Mimo to nie zamyka się na inne potencjalne kierunki takie jak Juventus czy Bayern Monachium.

Maignan jest związany z Milanem od 2021 roku, gdy trafił do klubu z Lille za nieco ponad 16 milionów euro. Bardzo szybko stał się nie tylko gwiazdą Rossonerich, ale również Serie A. Łącznie rozegrał dla mediolańczyków 174 spotkania, zachowując 65 czystych kont.

POLECAMY TAKŻE

Sandro Tonali
Tonali opuści Newcastle?! Marzy o transferze do tego klubu
Robert Lewandowski
Lewandowski znalazł się na celowniku Milanu. Polak długo się nie zastanawiał
Robert Lewandowski
Lewandowski może odejść już w zimie! Gigant szuka napastnika