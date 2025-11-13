Maignan wybiera między dwoma klubami. Milan straci lidera

Mike Maignan szykuje się do zmiany klubu. Jego umowa z Milanem wygasa za nieco ponad pół roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia nie są prowadzone. Francuski gwiazdor cieszy się zainteresowaniem dwóch gigantów - informuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. Ag.FotoMorAle Na zdjęciu: Mike Maignan

Chelsea i Juventus w walce o Maignana. Kogo wybierze gwiazda Milanu?

Mike Maignan dołączył na San Siro w 2021 roku. Na przestrzeni kolejnych lat stał się prawdziwą gwiazdą Milanu oraz jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Nigdy nie ukrywał swojej ekscytacji wizją gry w Premier League i był otwarty na transfer, ale włoskiemu gigantowi udawało się dotąd go zatrzymywać. Teraz będzie inaczej, bowiem Maignan najprawdopodobniej odejdzie wraz z końcem sezonu 2025/2026. Wówczas wygaśnie jego umowa, która nie zostanie przedłużona, gdyż rozmowy w tej sprawie zostały dawno zerwane.

Faktem jest, że Maignan w ostatnich miesiącach obniżył loty, choć dalej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Milan nie był w stanie sprostać jego wymaganiom finansowym, więc ten poszuka szczęścia w innym zespole. Chelsea tego lata sondowała możliwość pozyskania Francuza, ale odpuszczono, widząc szansę na sprowadzenie go w przyszłym roku, kiedy ten będzie dostępny za darmo.

Maignan ma przed sobą kluczową decyzję. „La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że wybiera między dwoma wielkimi klubami. Oprócz Chelsea, na liście życzeń ma go też Juventus, który chce jednocześnie ściągnąć czołowego bramkarza świata i znacząco osłabić bezpośredniego rywala. Maignan nigdy dotąd nie narzekał na życie we Włoszech, ale Stara Dama raczej nie będzie w stanie zaoferować mu takich pieniędzy, jak Chelsea.