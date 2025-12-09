Man City zainteresowany francuską perełką. Musi zapłacić 70 mln euro

Maghnes Akliouche od dłuższego czasu jest celem transferowym Manchesteru City. AS Monaco oczekuje za swojego zawodnika minimum 70 milionów euro - przekonuje francuska gazeta L'Equipe. Anglicy musieliby więc sięgnąć głęboko do kieszeni.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche na celowniku Manchesteru City

Maghnes Akliouche uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników występujących obecnie w Ligue 1. Skrzydłowy AS Monaco imponuje formą na francuskich boiskach, wyróżniając się dynamiką, techniką oraz dużą swobodą w pojedynkach jeden na jednego. Jego regularne, efektowne występy oczywiście nie pozostają bez echa wśród europejskich gigantów, którzy bacznie śledzą rozwój 23-letniego piłkarza.

Jednym z klubów poważnie zainteresowanych sprowadzeniem utalentowanego Francuza jest Manchester City. Jak informuje gazeta „L’Equipe”, Anglicy od dłuższego czasu monitorują postępy Akliouche’a, przygotowując się do złożenia oficjalnej oferty.

Transfer zdolnego atakującego wiązałby się jednak z wydatkiem co najmniej 70 milionów euro, ponieważ AS Monaco nie zamierza obniżać ceny za jednego ze swoich największych gwiazdorów. Klub z Księstwa jest świadomy jego ogromnego potencjału i oczywiście chce maksymalnie wykorzystać olbrzymie zainteresowanie europejskich potęg.

W trwającym sezonie Maghnes Akliouche rozegrał 19 meczów, zdobył 3 bramki oraz zanotował 4 asysty, będąc ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Sebastiena Pocognoliego. Mierzący 183 centymetry skrzydłowy trafił do akademii Monaco w 2017 roku, a od sezonu 2022/2023 jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa pięciokrotnego reprezentanta Francji wynosi aktualnie 45 milionów euro. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.