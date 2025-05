Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić kuszony przez kluby z Arabii oraz USA

Real Madryt ostatecznie nie przedłuży wygasającego wraz z końcem obecnego sezonu kontraktu z Luką Modriciem, co kilkadziesiąt minut temu zostało oficjalnie potwierdzone. Nowy trener drużyny Królewskich – Xabi Alonso – podobno wyraził zgodę na pozostanie 39-letniego pomocnika, ale inne plany miał hiszpański klub, który postanowił znacząco odmłodzić skład. Mimo to kapitan reprezentacji Chorwacji nie ma zamiaru kończyć kariery i już spływają do niego oferty.

Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal „Relevo.com” wynika bowiem, że chrapkę na sprowadzenie Luki Modricia ma kilka zespołów z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych, które mogą zaproponować mu astronomiczne zarobki. Ponadto niewykluczone jest pozostanie legendarnego zawodnika na europejskich boiskach. Pomocnik pragnie wystąpić na mistrzostwach świata 2026 i przynajmniej do tego czasu chce kontynuować grę.

Luka Modrić z powodzeniem występował w koszulce Realu Madryt od sierpnia 2012 roku, gdy trafił na Santiago Bernabeu za 35 milionów euro z Tottenhamu Hotspur. Chorwacki gwiazdor jako piłkarz Realu Madryt sześć razy cieszył się z triumfu w Lidze Mistrzów, czterokrotnie podnosił trofeum za wygranie La Ligi oraz dwa razy sięgnął po Puchar Króla. Słynny playmaker w barwach ekipy Los Blancos rozegrał łącznie 590 meczów, zdobył 43 bramki i zaliczył 95 asyst. Aktualna wartość rynkowa weterana wynosi 5 milionów euro.