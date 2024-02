Luka Modrić odejdzie z Realu Madryt?

Hiszpański portal Relevo dotarł do informacji, że Luka Modrić odejdzie po sezonie z Realu Madryt. Działacze Królewskich mieli podjąć decyzję, że nie przedłużą umowy z doświadczonym reprezentantem Chorwacji.

IMAGO / Picture Point LE Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić to legenda w Realu Madryt

Chorwat się jednak starzeje

Jego umowa z klubem wygasa latem tego roku

Modrić odejdzie z Realu Madryt

Wygląda na to, że dni reprezentanta Chorwacji na Santiago Bernabeu są już policzone. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca i nic nie wskazuje na to, by została przedłużona. Tak sugeruje portal Relevo, na który powołują się też inne media w Hiszpanii.

Luka Modrić nie gra już tak regularnie jak wcześniej, a w meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk nie pojawił się na placu gry. Chorwat przestał być już kluczową postacią w ekipie Carlo Ancelottiego, który stawia na młodszych pomocników.

Królewscy – jak donosi Relevo – chcą godnie pożegnać Modricia, który ma przecież niemałe zasługi. Prowadził Real do licznych trofeów, począwszy od wygrania La Liga po Champions League. Decyzja o tym, że jego umowa nie zostanie przedłużona powinna zostać oficjalnie potwierdzona w najbliższych tygodniach.

