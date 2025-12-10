Luis Suarez otrzymał dwie oferty. Możliwy duży powrót

Luis Suarez musi zdecydować o swojej przyszłości. Napastnik otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu z Interem Miami, ale ma również propozycję z Urugwaju - poinformował AS.

Luis Suarez ma dwie oferty i musi zdecydować

Luis Suarez stoi przed jedną z najważniejszych decyzji końcówki kariery. Jego kontrakt z Interem Miami wygasa z końcem roku i wciąż nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Amerykański klub złożył mu ofertę przedłużenia umowy, ale na stole leży też bardzo sentymentalna propozycja z Urugwaju.

Inter Miami chce zatrzymać swojego napastnika jeszcze na jeden sezon, jednak na zupełnie innych warunkach niż dotychczas. Klub ma małe problemy finansowe, dlatego nowa umowa oznaczałaby dla Suareza wyraźną obniżkę pensji. Prezes Jorge Mas otwarcie przyznał, że wszystko zależy od samego piłkarza i od tego, na jakie warunki będzie gotowy się zgodzić.

Dodatkowo jego rola w zespole ma być mniejsza niż dotychczas. W końcówce sezonu było już widać, że coraz częściej schodzi na drugi plan, a władze klubu rozglądają się za nowym napastnikiem. Wśród nazwisk pojawia się nawet Timo Werner.

Druga opcja jest znacznie bardziej emocjonalna. Nacional z Urugwaju chce, aby „El Pistolero” wrócił do klubu, w którym wszystko się zaczęło. Dla 39-letniego Suareza byłby to symboliczny powrót na ostatni etap kariery i szansa na pożegnanie z futbolem na własnych zasadach. Nacional kusi go wizją walki o mistrzostwo kraju i grę w Copa Libertadores.