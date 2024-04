Luis Enrique w oryginalny sposób odniósł się do pytania o Mbappe

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe wciąż budzi zainteresowanie mediów

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain tylko do końca czerwca. Jednocześnie nie milkną doniesienia na temat przyszłości. Eksperci ds. transferów przekonują, że zawodnik finalnie zakotwiczy w jednej z ekip z La Liga.

Real Madryt wydaje się faworytem do pozyskania piłkarza latem. Nie od dzisiaj wiadomo, że Florentino Perez traktuje transfer z udziałem Mbappe jako jeden z priorytetów na letnie okno transferowe. Zmęczony natomiast spekulacjami dotyczącymi zawodnika jest trener mistrzów Francji.

Luis Enrique: Rekord był blisko

Luis Enrique ostatnio w oryginalny sposób udzielił odpowiedzi na pytanie o przyszłość jednej z gwiazd w zespole. Hiszpan zabrał głos na ten temat przed spotkaniem 29. kolejki ligi francuskiej z Lorient.

– Było blisko ustanowienia rekordu, bo to mogła być pierwsza konferencja prasowa, na której nikt mnie nie zapytał o Mbappe. Ostatecznie jednak padło pytanie w sprawie. Nie mogę jednak na nie odpowiedzieć. Dopóki on sam nie przemówi publicznie, to ja nie mogę zabrać głos. Jeśli sam się wypowie, to wówczas to skomentuję – rzekł trener PSG cytowany przez Sport.es.

25-latek trafił do ekipy z Paryża z AS Monaco w 2017 roku. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika wynosi 180 milionów euro. W tej kampanii Mbappe wystąpił w 42 spotkaniach, strzelając w nich 41 goli. Ponadto zaliczył dziewięć asyst.

