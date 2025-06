Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Goncalo Ramos na wylocie z Paris Saint-Germain

Goncalo Ramos nie odgrywa znaczącej roli w prowadzonym przez Luisa Enrique Paris Saint-Germain. Hiszpański szkoleniowiec preferuje bowiem grę bez nominalnego napastnika, na czym cierpi 23-letni Portugalczyk, który w większości meczów pełni niezadowalającą rolę rezerwowego. Wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego drogi tego zawodnika oraz PSG się rozejdą, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji mediów.

Jak donosi francuski dziennik „L’Equipe”, włodarze zdobywców Ligi Mistrzów będą dążyli do wypożyczenia lub sprzedania Goncalo Ramosa, który nie znajduje się w planach Luisa Enrique na przyszły sezon. W podobnej sytuacji do 15-krotnego reprezentanta Portugalii jest Kang-In Lee, który również nie łapie się do podstawowego składu ekipy Les Parisiens. Goncalo Ramos raczej nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy, ponieważ wzbudza spore zainteresowanie na rynku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W ostatnich miesiącach ten piłkarz był bowiem łączony z Liverpoolem oraz Arsenalem, Manchesterem United. Ponadto przyglądają mu się zamożne kluby z Arabii Saudyjskiej. 23-letni napastnik występuje w koszulce PSG od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Parc des Princes z Benfiki Lizbona. Początkowo przywdziewał trykot francuskiej drużyny na podstawie wypożyczenia, zaś sześć miesięcy później został wykupiony za 65 milionów euro. W minionej kampanii snajper rozegrał 41 meczów, zdobył 18 bramek i zanotował 6 asyst.