Tottenham na łowach w Bundeslidze. Skorzysta z okazji rynkowej?

Tottenham Hotspur uważnie obserwuje sytuację Luki Netza, którego kontrakt z Borussią Monchengladbach wygasa już 30 czerwca 2026 roku. Koguty chciałyby pozyskać go na zasadzie wolnego transferu - podaje Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Luca Netz na celowniku Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie prezentuje się najlepiej w obecnym sezonie Premier League. Drużyna Kogutów zgromadziła dotychczas zaledwie 27 punktów, co przekłada się na odległe 14. miejsce w ligowej tabeli. Taki rezultat zdecydowanie nie spełnia oczekiwań kibiców ani włodarzy klubu z północnego Londynu. W związku z tym władze Tottenhamu planują wzmocnienia składu, które mają pomóc poprawić wyniki w kolejnych miesiącach rozgrywek.

Jedną z pozycji wymagających zwiększenia rywalizacji jest linia obrony. Bliski przeprowadzki na Tottenham Hotspur Stadium jest podobno 23-letni Brazylijczyk, Souza. To wychowanek Santosu, który ma kosztować około 20 milionów euro i dołączyć do zespołu Thomasa Franka już zimą.

Mimo tego londyńczycy planują sprowadzenie kolejnego bocznego defensora. Jak informuje Ekrem Konur, na radarze Tottenhamu znalazł się również Luca Netz, a ewentualny transfer planowany jest na lato. Kontrakt 22-letniego Niemca z Borussią Monchengladbach wygasa 30 czerwca 2026 roku.

Luca Netz z powodzeniem występuje w barwach zespołu Źrebaków od sierpnia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Borussia-Park z Herthy Berlin za 2 miliony euro. Młodzieżowy reprezentant Niemiec w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań i zanotował 2 asysty. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na około 6 milionów euro.