Lookman podjął decyzję. Romano zdradził plan gwiazdora Atalanty

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Lookman opuści Atalantę, latem doczeka się transferu

Atalanta we wtorek pożegnała się z Ligą Mistrzów po niespodziewanej porażce w dwumeczu rundy play-off z Clubem Brugge. La Dea najpierw przegrała na wyjeździe (1:2), a następnie poległa przed własną publicznością (1:3). Na domiar złego dzień po meczu media obiegła informacja, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się jedna z największych gwiazd.

Fabrizio Romano przekazał, że przyszłości z Bergamo nie wiążę Ademola Lookman. Nigeryjczyk już od dawna planował transfer do mocniejszego klubu. Ostatnie wydarzenia, a właściwie komentarze Gian Piero Gasperiniego utwierdziły go w przekonaniu, że nadszedł czas, aby poszukać nowych wyzwań. Warto przypomnieć, że Nigeryjczyk zmarnował rzut karny, a włoski taktyk nazwał go najgorszym wykonawcą jedenastek, jakich kiedykolwiek widział.

Lookman na krytykę trenera odpowiedział, publikując obszerne oświadczenie. W swojej wiadomości zarzucił Gasperiniemu m.in. brak szacunku. Wszystko wskazuje na to, że relacje na linii trener – zawodnik uległy znacznemu pogorszeniu i mało prawdopodobne, aby dało się je naprawić. Co prawda Atalanta planuje spotkanie ze szkoleniowcem, żeby omówić zaistniałą sytuację, lecz jak twierdzi dziennikarz, 27-latek nie zmieni już zdania nt. odejścia z Gewiss Stadium.

Lookman w Atalancie występuje od sezonu 2022/2023, gdy trafił do Bergamo z RB Lipska. Łącznie uzbierał w koszulce La Dei 106 spotkań, zdobywając 47 bramek i notując 23 asysty. Preferowanym kierunkiem transferu dla reprezentanta Nigerii ma być Premier League.