Real Madryt otrzymał ofertę od Mendesa! To nowy Cristiano Ronaldo

Sipa US / Alamy, Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Cristiano Ronaldo

Rodriga Mora, czyli nowy Ronaldo na radarze Realu Madryt

Real Madryt od lat znany jest z tego, że sprowadza do klubu młodych piłkarzy z myślą o przyszłości. W ostatnich latach uwaga Florentino Pereza skupiona była na Brazylii. Z Ameryki Południowej do Europy przeprowadzili się tacy gracze jak Vinicius Junior, Rodrygo czy Endrick.

Nie tak dawno do Madrytu z ciekawą propozycją zgłosił się Jorge Mendes. Portugalczyk to jeden z najbardziej wpływowych agentów piłkarskich na świecie. Z racji tego, że ma doskonałe relacje z prezydentem klubu, zaproponował mu transfer młodego zawodnika.

Z informacji portalu realmadridconfidencial.com wynika, że piłkarzem, o którym mowa jest Rodrigo Mora. 17-latek na co dzień występuje w FC Porto, gdzie mimo młodego wieku regularnie gra w pierwszej drużynie Smoków. Co więcej, Mora uważany jest za jeden z największych talentów w europejskim futbolu. Jego uniwersalność sprawia, że może grać nie tylko na pozycji numer dziesięć, ale również na obu skrzydłach. Ze względu na umiejętności dryblingu wielu porównuje go do Cristiano Ronaldo.

Mora ma ważny kontrakt z FC Porto do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa zawodnika szacowana jest na 10 milionów euro. Oprócz występów w lidze portugalskiej oraz europejskich pucharach ma na swoim koncie również debiut w reprezentacji Portugalii do lat 21.

W aktualnym sezonie Mora wystąpił w 21 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył 3 asysty.