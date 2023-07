ŁKS zbroi się po awansie do Ekstraklasy. Duże nazwisko wraca do beniaminka

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dani Ramirez

ŁKS Łódź poinformował o powrocie Daniego Ramireza

Hiszpan podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia

Do tej pory grał dla belgijskiego Zulte Waregem

Hitowy powrót do Łodzi

Pierwszy pobyt Daniego Ramireza w Łodzi przypada na lata 2018-2020. Wówczas znacząco pomógł ŁKS-owi w awansie do Ekstraklasy, po czym zaliczył równie udaną rundę jesienną. Świetne występy w elicie pozwoliły mu na hitowy transfer do Lecha Poznań, gdzie początkowo wyglądał imponująco. Z biegiem czasu stracił miejsce w składzie i coraz rzadziej “czarował” na boisku.

Po sezonie 2021/2022 Hiszpan opuścił szeregi Kolejorza i dołączył do belgijskiego Zulte Waregem. Nie był to jednak dla niego korzystny ruch. Grał niewiele, a klub nie był szczególnie zadowolony z jego dyspozycji. Już zimą media sugerowały, że Ramirez może wrócić do Polski. Stało się to jednak dopiero latem.

ŁKS poinformował, że ponownie nawiązał współpracę z 31-letnim pomocnikiem. Jego roczny kontrakt zawiera opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. To ważny ruch łodzian w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie.

