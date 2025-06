fot. Pressfocus Na zdjęciu: Artur Craciun (z prawej)

ŁKS wzmacnia się byłym graczem Puszczy

ŁKS Łódź w poprzednim sezonie rozczarował, gdyż nie dostał się nawet do baraży. Celem był oczywiście awans do Ekstraklasy, którego nie udało się zrealizować. Teraz ma być inaczej – łódzki klub konsekwentnie pracuje nad wzmocnieniem składu. W piątek ogłoszono transfer Artura Craciuna, który dopiero co występował na poziomie Ekstraklasy.

Reprezentant Mołdawii niedawno oficjalnie pożegnał się z Puszczą Niepołomice. Po spadku do pierwszej ligi jego wygasająca umowa nie została przedłużona. Po czasie wyjaśniło się, że będzie dalej występował w Polsce. ŁKS pozyskał Craciuna w ramach transferu bezgotówkowego. Jego kontrakt będzie obowiązywał do 2027 roku, a także zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Craciun grał w Puszczy od 2023 roku. W sumie wystąpił dla niej 64 razy, notując w tym czasie 12 bramek, co jest znakomitym wynikiem dla środkowego obrońcy.

– Artur to klasyczny środkowy obrońca – silny, twardy i agresywny w pojedynkach. Mam nadzieję, że da nam sporo jakości w defensywie, ale również spowoduje zagrożenie pod bramką rywala dzięki dobrej grze w powietrzu i skuteczności przy stałych fragmentach gry, zwłaszcza rzutach karnych – tak najnowszy transfer opisał dyrektor sportowy Radosław Mozyrko.