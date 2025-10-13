PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sven Botman na radarze Liverpoolu

Liverpool ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Wzmocnienia na początku poszły w parze z wynikami, ponieważ The Reds szli jak burza. Ostatnio jednak dyspozycja mistrzów Premier League pozostawia wiele do życzenia. Podopieczni Arne Slota już w najbliższą niedzielę będą mogli wrócić na zwycięską ścieżkę. Tego dnia zagrają przed własną publicznością z Manchesterem United.

Nie jest żadną tajemnicą, że Liverpool nie spełnił jednego celu. Arne Slot ma bardzo wąską kadrę, jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy. The Reds zatem w zimowym okienku transferowym będą chcieli wzmocnić tę pozycję. A w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „Daily Briefing”. Otóż mistrzowie Anglii wykazali zainteresowanie Svenem Botmanem z Newcastle United.

Holenderski zawodnik od wielu sezonów jest czołowym stoperem w całej Premier League. 25-latek zatem nieprzypadkowo znalazł się na celowniku Liverpoolu. The Reds muszą też mieć się na baczności, ponieważ mogą stracić defensora. AC Milan jest zainteresowany pozyskaniem Joe Gomeza.

Sven Botman natomiast reprezentuje barwy Newcastle United od 2022 roku. Dotychczas Holender rozegrał 84 spotkania w koszulce popularnych Srok. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.