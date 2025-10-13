AC Milan jak najszybciej chce pozyskać nowego defensora. Jak się okazuje, Rossoneri mają swoje marzenie. Za wszelką cenę chcą pozyskać Joe Gomeza z Liverpoolu - donosi "Corriere dello Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Joe Gomez celem transferowym AC Milanu

AC Milan przed sezonem przeszedł sporą przebudowę. Przede wszystkim ekipa Rossonerich zatrudniła Massimiliano Allegriego. Wraz z przyjściem włoskiego szkoleniowca poprawiła się sytuacja drużyny. Mediolańczycy na październikową przerwę reprezentacyjną zeszli na trzecim miejscu w tabeli. W najbliższym meczu czeka ich trudne wyzwanie, ponieważ przeciwnikiem będzie Fiorentina.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Corriere dello Sport” dowiadujemy się, że AC Milan wytypował już cel na styczniowe letnie okienko transferowe. Trop Rossonerich prowadzi do Premier League. W kręgu zainteresowań mediolańczyków znalazł się Joe Gomez z Liverpoolu. Transfer Anglika jednak będzie niezwykle trudny do zrealizowania.

Wspomniane źródło zaznacza, że Liverpool tak łatwo nie odda Joe Gomeza. Angielski obrońca znajduje się w planach Arne Slota. Na dodatek mistrzowie Premier League mają wąską kadrą, jeśli chodzi o defensywę, przez co szanse na transfer do AC Milanu są niewielkie. Rossoneri jednak zrobią wszystko, aby pozyskać 28-latka.

Joe Gomez w obecnym sezonie jest na bocznym torze w Liverpoolu. Anglik rozegrał jedynie trzy spotkania. Sytuacja 28-latka wkrótce może się zmienić, ponieważ może wskoczyć do podstawowego składu. Kontuzji nabawił się bowiem Ibrahima Konate.