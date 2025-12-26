Goncalo Ramos wzbudził zainteresowanie Liverpoolu
Liverpool latem wydał olbrzymie pieniądze na transfery. Koszt sprowadzenia m.in. Alexandra Isaka wyniósł ponad 100 milionów euro. Reprezentant Szwecji ma olbrzymie problemy w nowym otoczeniu. Forma strzelecka napastnika kompletnie zawodzi, a na dodatek czekać go będzie długi rozbrat z piłki. Zawodnik The Reds nabawił się bowiem poważnej kontuzji.
Celem Liverpoolu na zimowe okienko transferowe jest sprowadzenie nowego napastnika. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „CaughtOffside”. Otóż jeden z tropów mistrzów Anglii prowadzi do Francji. A właściwie do Paris Saint-Germain. W kręgu zainteresowań zespołu z Anfield Road znalazł się bowiem Goncalo Ramos.
Reprezentant Portugalii nie odgrywa znaczącej roli w Paris Saint-Germain. Napastnik przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie. Zawodnik francuskiego zespołu może zatem poszukać nowego otoczenia. Jeśli zainteresowanie Liverpoolu okaże się poważne, to bardzo możliwe, że 24-letni snajper rozważy możliwość przeprowadzki do Premier League.
Goncalo Ramos w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Portugalii może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem aż dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców. Piłkarz PSG może również pochwalić się jedną asystą.