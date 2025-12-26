Liverpool może wzmocnić ofensywę. Trop prowadzi do PSG

20:33, 26. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  CaughtOffside

Liverpool rozgląda się za zastepcą Alexandra Isaka, który nabawił się poważnej kontuzji. Trop The Reds prowadzi do Paris Saint-Germain. Na ich radarze znalazł się Goncalo Ramos - informuje "CaughtOffside".

Arne Slot
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Goncalo Ramos wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool latem wydał olbrzymie pieniądze na transfery. Koszt sprowadzenia m.in. Alexandra Isaka wyniósł ponad 100 milionów euro. Reprezentant Szwecji ma olbrzymie problemy w nowym otoczeniu. Forma strzelecka napastnika kompletnie zawodzi, a na dodatek czekać go będzie długi rozbrat z piłki. Zawodnik The Reds nabawił się bowiem poważnej kontuzji.

Celem Liverpoolu na zimowe okienko transferowe jest sprowadzenie nowego napastnika. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „CaughtOffside”. Otóż jeden z tropów mistrzów Anglii prowadzi do Francji. A właściwie do Paris Saint-Germain. W kręgu zainteresowań zespołu z Anfield Road znalazł się bowiem Goncalo Ramos.

Reprezentant Portugalii nie odgrywa znaczącej roli w Paris Saint-Germain. Napastnik przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie. Zawodnik francuskiego zespołu może zatem poszukać nowego otoczenia. Jeśli zainteresowanie Liverpoolu okaże się poważne, to bardzo możliwe, że 24-letni snajper rozważy możliwość przeprowadzki do Premier League.

Goncalo Ramos w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Portugalii może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem aż dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców. Piłkarz PSG może również pochwalić się jedną asystą.

POLECAMY TAKŻE

Bradley Barcola
Barcola bohaterem hitowej przeprowadzi? W grze nie tylko Bayern
Federico Chiesa
Chiesa coraz zbliżej odejścia z Liverpoolu. Poważne zainteresowanie
Vincent Kompany
Bayern wraca po gwiazdę PSG! O transfer nie będzie łatwo