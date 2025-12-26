Liverpool rozgląda się za zastepcą Alexandra Isaka, który nabawił się poważnej kontuzji. Trop The Reds prowadzi do Paris Saint-Germain. Na ich radarze znalazł się Goncalo Ramos - informuje "CaughtOffside".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Goncalo Ramos wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool latem wydał olbrzymie pieniądze na transfery. Koszt sprowadzenia m.in. Alexandra Isaka wyniósł ponad 100 milionów euro. Reprezentant Szwecji ma olbrzymie problemy w nowym otoczeniu. Forma strzelecka napastnika kompletnie zawodzi, a na dodatek czekać go będzie długi rozbrat z piłki. Zawodnik The Reds nabawił się bowiem poważnej kontuzji.

Celem Liverpoolu na zimowe okienko transferowe jest sprowadzenie nowego napastnika. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „CaughtOffside”. Otóż jeden z tropów mistrzów Anglii prowadzi do Francji. A właściwie do Paris Saint-Germain. W kręgu zainteresowań zespołu z Anfield Road znalazł się bowiem Goncalo Ramos.

Reprezentant Portugalii nie odgrywa znaczącej roli w Paris Saint-Germain. Napastnik przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie. Zawodnik francuskiego zespołu może zatem poszukać nowego otoczenia. Jeśli zainteresowanie Liverpoolu okaże się poważne, to bardzo możliwe, że 24-letni snajper rozważy możliwość przeprowadzki do Premier League.

Goncalo Ramos w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Portugalii może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem aż dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców. Piłkarz PSG może również pochwalić się jedną asystą.