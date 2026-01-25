Arne Slot na wylocie? Liverpool skontaktował się ze znanym trenerem

Liverpool zaliczył kolejną wpadkę, przez co przyszłość Arne Slota stanęła pod znakiem zapytania. Jak podaje gazeta AS, Liverpool skontaktował się z potencjalnym następcą Holendra - Xabim Alonso.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Xabi Alonso może przejąć stery nad Liverpoolem

Liverpool zawodzi w aktualnym sezonie, a w ostatniej kolejce Premier League przegrał 2:3 z AFC Bournemouth. Mistrzowie Anglii mają obecnie na koncie 36 punktów i zajmują dopiero 4. miejsce w tabeli, tracąc aż 14 oczek do liderującego Arsenalu. Taki dystans do drużyny Kanonierów sprawia, że atmosfera wokół klubu z Merseyside staje się coraz bardziej napięta.

W związku z rozczarowującymi wynikami pod znakiem zapytania stanęła przyszłość trenera ekipy The Reds – Arne Slota – od którego oczekiwano zdecydowanie lepszej postawy zespołu. Jak informuje hiszpańska gazeta „AS”, Liverpool powoli rozgląda się za nowym szkoleniowcem.

Co więcej, klub z Wysp Brytyjskich miał już nawiązać pierwszy kontakt z Xabim Alonso, który jest jednym z głównych faworytów do przejęcia sterów nad drużyną z Anfield Road. 44-letni menedżer planował krótką przerwę po nieudanej pracy w Realu Madryt, jednak oferta z Liverpoolu może skłonić go do natychmiastowego powrotu na ławkę trenerską.

Warto przypomnieć, że Alonso w latach 2004-2009 był piłkarzem Liverpoolu, z którym wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Jako trener największe sukcesy święcił z Bayerem Leverkusen, prowadząc zespół Aptekarzy do triumfu w Bundeslidze i Pucharze Niemiec. Natomiast drużyną Królewskich opiekował się do połowy stycznia 2026 roku, a jego następcą został Alvaro Arbeloa.