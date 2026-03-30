Liverpool wytypował następcę Salaha. W grze nawet 80 mln euro

07:29, 30. marca 2026
Paweł Wątorski
Liverpool pożegna po sezonie Mohameda Salaha. The Reds poważnie rozważają sprowadzenie Luisa Suareza ze Sportingu Lizbona - informuje portugalski dziennik "Correio da Manha".

Obserwuj nas w
Luis Suarez na liście życzeń The Reds

Liverpool wchodzi w decydującą fazę sezonu z mieszanymi nastrojami. Po 31. kolejkach Premier League The Reds zajmują piąte miejsce w tabeli, a tuż przed marcową przerwą reprezentacyjną zanotowali serię trzech spotkań ligowych bez zwycięstwa. Mimo tego zespół z Anfield wciąż pozostaje w grze na kilku frontach i przygotowuje się do ćwierćfinałowego starcia w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain.

Mistrzowie Anglii oficjalnie potwierdzili, że po zakończeniu sezonu pożegna się Mohamed Salah. Odejście Egipcjanina oznacza konieczność znalezienia nowego lidera ofensywy, który wypełni lukę po jednej z największych gwiazd ostatnich lat. Według doniesień portugalskiego dziennika „Correio da Manha”, Liverpool poważnie interesuje się Luisem Suarezem ze Sportingu Lizbona.

Statystyki 28-letniego Kolumbijczyka robią ogromne wrażenie. W obecnej kampanii zdobył 33 bramki i zanotował siedem asyst w 42 występach we wszystkich rozgrywkach. Największą przeszkodą w realizacji transferu pozostaje jednak klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie zawodnika. Sporting oczekuje aż 80 milionów euro.

Na Anfield nie zamierzają jednak od razu spełniać tych żądań. Klub planuje rozpocząć negocjacje od oferty w wysokości około 60 milionów euro, licząc na możliwość osiągnięcia kompromisu. Suarez trafił do Lizbony jako następca Viktora Gyokeresa i szybko udowodnił swoją wartość. Choć wcześniej występował m.in. w Almerii, Granadzie czy Watfordzie, to dopiero w Portugalii rozwinął skrzydła. Obecny kontrakt Kolumbijczyka ze Sportingiem obowiązuje aż do 2030 roku.

