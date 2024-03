Liverpool wytypował następcę Mohameda Salaha

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah może opuścić Liverpool

Liverpool analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu następcy

Kandydatem jest gwiazdor Eintrachtu Frankfurt

Omar Marmoush może zastąpić Mohameda Salaha w Liverpoolu

Mohamed Salah może w letnim oknie transferowym opuścić Liverpool. Gwiazdor ma kontrakt ważny do 2025 roku i wciąż nie doszło do porozumienia między stronami w sprawie przedłużenia umowy. Najbardziej zainteresowane sprowadzeniem Egipcjanina są kluby z Arabii Saudyjskiej, które mogą wyłożyć potężną sumę na napastnika.

Liverpool zdaje sobie sprawę, że utrzymanie piłkarza może być niezwykle trudne. W związku z tym władze The Reds analizują rynek transferowy w poszukiwaniu potencjalnego następcy. Pierwszy typ trafił na wschodzącą gwiazdę Bundesligi.

Faworytem do wzmocnienia ofensywy Liverpoolu jest Omar Marmoush, napastnik Eintrachtu Frankfrut. To także reprezentant Egiptu, ale występujący na nieco innej pozycji. 25-latek lepiej odnajduje się w środku pola, niż na skrzydle. Być może The Reds mają plan przesunąć jednego z posiadanych piłkarzy na bok boiska.

