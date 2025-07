PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Liverpool rozważa transfer Rodrygo

Liverpool szuka nowego gracza, bo Luis Diaz może wkrótce odejść do Bayernu Monachium. Kolumbijczyk miał już dać zgodę na przenosiny do Niemiec i ten fakt zmusza The Reds do podjęcia działań. Dziennikarz Sacha Tavolieri ujawnił, że klub z Anfield coraz poważniej podchodzi do pozyskania Rodrygo.

Rodrygo zdobył dwa razy Ligę Mistrzów i trzy razy La Ligę z Realem Madryt. Mimo tych sukcesów nowy trener Xabi Alonso oraz działacze Królewskich rozważają sprzedaż zawodnika. Brazylijczyk woli grać na lewym skrzydle, a tego nie otrzyma w drużynie Los Blancos z uwagi na obecność Viniciusa oraz Kyliana Mbappe. Z kolei dla Liverpoolu jest to zaleta, bo odejście Diaza pozostawi lukę właśnie na lewej flance.

Aktualnie w rywalizacji o Rodrygo prowadzi Arsenal, który jest gotowy zaoferować mu główną rolę w ataku. Jednak Liverpool również ma swoje argumenty. To The Reds zdobywali w ostatnich latach najważniejsze trofea, a nie Kanonierzy. Ponadto według TBR Football klub z Anfield skontaktował się już z agentami Brazylijczyka, co sugeruje poważne włączenie się w wyścig o transfer.

Real Madryt oczekuje ponad 90 milionów euro za Rodrygo, co jest sporym wyzwaniem. Liverpool w ostatnich latach nie wydawał za dużo, ale w tym oknie poważnie podszedł do jakościowych wzmocnień. Dlatego niewykluczone, że Arne Slot otrzyma jeszcze jedną gwiazdę przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026.