Xavi Simons przed wielkim transferem. Gigant złożył zapytanie

Xavi Simons zdecydował, że tego lata chce opuścić RB Lipsk. Jak poinformował portal The Athletic, zapytanie o transfer Holendra złożył Bayern Monachium.

The Athletic

Źródło: The Athletic

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Bayern zapytał o transfer Xaviego Simonsa

Xavi Simons planuje odejść z RB Lipsk latem 2025 roku. 22-letni Holender chce zrobić krok naprzód, a głównym powodem chęci zmiany barw może być to, że jego aktualny klub nie zagra w europejskich pucharach. Portal The Athletic donosi, że Bayern Monachium złożył zapytanie o utalentowanego pomocnika. To pierwszy sygnał, że transfer może być bliski, zwłaszcza że sezon ligowy startuje za kilka tygodni.

Simons w zeszłym sezonie pomimo problemów zdrowotnych strzelił 10 goli oraz zaliczył 7 asyst. Tymczasem Bayern szuka wzmocnień po kontuzji Jamala Musiali, którego czeka czteromiesięczna pauza. Bawarczycy potrzebują ofensywnego pomocnika, a Holender doskonale pasuje do tej roli.

Nie tylko Bayern interesuje się Simonsem. FC Barcelona też wyraziła zainteresowanie transferem Holendra, ale nie złożyła żadnego zapytania. Blaugrana nadal ma problemy finansowe i zapewne dlatego nie ruszyła z działaniami, mimo że Hansi Flick wydaje się cenić umiejętności 22-latka. Ponadto sam piłkarz miał wyrazić chęć na powrót do Katalonii.

Ponoć Bayern nie chce wydać więcej niż 60 milionów euro na transfer, a RB Lipsk domaga się nieco wyższej kwoty. Bawarczycy poważnie rozważają też pozyskanie Luisa Diaza z Liverpoolu, co może wpłynąć na przyszłą decyzję ws. Simonsa.