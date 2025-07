Luis Diaz powiedział „tak” gigantowi

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz zgodził się na transfer do Bayernu Monachium

Z najnowszych informacji Christiana Falka wynika, że Luis Diaz powiedział „tak” Bayernowi Monachium. 28-letni gwiazdor Liverpoolu stał się alternatywą Bawarczyków po nieudanym transferze Nico Williamsa. Ponoć sam Kolumbijczyk marzy o grze w Bundeslidze i prowadzi już zaawansowane rozmowy z Niemcami. Transfer może ruszyć lada dzień, bo sezon zbliża się wielkimi krokami. To na pewno dobra wiadomość dla fanów Bayernu, którzy liczą na wzmocnienie ataku.

Bayern szuka nowego gracza na skrzydło po odejściu Leroya Sane do Galatasaray. Wydaje się, że Luis Diaz pasuje do wizji Vincenta Kompany’ego. Natomiast kluczowym argumentem jest to, że Bawarczycy w przeciwieństwie do Barcelony mają środki na sfinansowanie transferu. Kwota transakcji może przekroczyć 60 milionów euro, ale Liverpool nie odda swojego asa bez negocjacji.

FC Barcelona też chciała Diaza, ale ma problemy finansowe. Hansi Flick chwalił Kolumbijczyka w maju, nazywając go fantastycznym zawodnikiem. Niemniej jednak Blaugrana nie może zarejestrować nowych graczy bez wcześniejszej sprzedaży gwiazd. Dlatego szanse Katalończyków maleją, a Diaz coraz bardziej skłania się ku Monachium.

Liverpool żąda wysokiej kwoty, bo Diaz jest wart więcej niż 58 milionów euro, które wystarczyłyby na Williamsa. Bayern ma przewagę finansową i chce szybko zamknąć operację przed startem rozgrywek. Tymczasem Barcelona musi szukać alternatyw, co komplikuje jej plany na sezon 2025/2026. Wkrótce dowiemy się, gdzie ostatecznie zagra Kolumbijczyk.