Liverpool wytypował następcę Konate. Szykuje się głośny transfer

Liverpool rozgląda się za wzmocnieniem środka obrony. Jak informuje "Daily Mail", zainteresowanie mistrzów Anglii wzbudził Maxence Lacroix z Crystal Palace.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Maxence Lacroix w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool coraz wyraźniej koncentruje się na wzmocnieniu linii defensywnej w przyszłym roku. Jak informuje „Daily Mail”, władze The Reds prowadzą wewnętrzne rozmowy dotyczące potencjalnego pozyskania środkowego obrońcy Crystal Palace. W kręgu zainteresowań mistrza Anglii znalazł się teraz Maxence Lacroix.

Potrzeba wzmocnienia środka obrony wynika w dużej mierze z narastającej niepewności wokół przyszłości Ibrahimy Konate. Kontrakt reprezentanta Francji obowiązuje do czerwca 2026 roku. Negocjacje w sprawie jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie.

Na liście życzeń klubu z Anfield od dłuższego czasu znajduje się również inny zawodnik Crystal Palace – Marc Guehi. Reprezentant Anglii był mocno łączony z transferem do Liverpoolu już podczas ubiegłego letniego okna transferowego. 25-latek wzbudza jednak ogromne zainteresowanie na rynku. Znajduje się także na radarach m.in. Barcelony, Bayernu Monachium oraz Manchesteru City.

Maxence Lacroix dołączył do Crystal Palace w sierpniu 2024 roku. Londyński klub sprowadził francuskiego obrońcę z VfL Wolfsburg za około 18 milionów euro. W obecnym sezonie 25-latek rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając jednego gola oraz notując dwie asysty.

Jego kontrakt na Selhurst Park obowiązuje do czerwca 2029 roku. Fachowy serwis Transfermarkt.de wycenia go na 35 milionów euro. We Francji reprezentował barwy FC Sochaux, ale swoją karierę rozwinął dopiero w Niemczech.