Liverpool wystawił Konate na sprzedaż. Wielki talent ma go zastąpić

Ibrahima Konate w styczniu ma zmienić klub. Liverpool zdecydował się wystawić go na listę transferową. Jednocześnie jak donosi Sacha Tavolieri wytypowali potencjalnego następcę środkowego obrońcy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool wybiera następcę Konate. Kandydatem wielki talent z Francji

Lada moment rozpocznie się zimowe okno transferowe, a wraz z nim część zawodników, którym wygasa umowa, może zmienić klub. Jednym z nich jest Ibrahima Konate, ponieważ Francuz nie zdecydował się podpisać nowej umowy z Liverpoolem. Tym samym decyzją władz The Reds został wystawiony na listę transferową. Mistrzowie Anglii oczekują propozycji w wysokości 15 milionów funtów.

Ze sprzedażą Ibrahimy Konate nie powinno być większych problemów. Nie jest tajemnicą, że mocno zabiega o niego Real Madryt. Biorąc pod uwagę ostatnią kontuzję Edera Militao, niewykluczone, że Królewscy pokuszą się o awaryjny transfer w środku sezonu.

Na odejście zawodnika przygotował się również Liverpool, który wytypował potencjalnego następcę. Jedną z opcji ma być Jeremy Jacquet, czyli 20-letni obrońca Rennes. Francuz w drugiej części poprzedniego sezonu przebojem wywalczył miejsce w wyjściowym składzie i stanowi mocny punkt swojego zespołu. Wcześniej przebywał na wypożyczeniu w Clermont Foot, gdzie zbierał doświadczenie na poziomie Ligue 2.

W tym sezonie Jacquet wystąpił w 15 meczach w lidze, w których uzbierał 1334 minuty. Warto dodać, że w 14 z 15 spotkań spędził na boisku pełne dziewięćdziesiąt minut. Jedyny mecz, w którym nie zagrał od deski do deski to ostatnie starcie z PSG. Należy również wspomnieć, że 20-latek był łączony z Premier League już latem. Jego transfer rozważał Arsenal, lecz ostatecznie Kanonierzy postawili na dwóch innych obrońców: Piero Hincapie i Christian Mosquera.