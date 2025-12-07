Liverpool podjął decyzję ws. gwiazdy. Gigant ustalił cenę za piłkarza

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ibrahima Konate może opuścić Anfield już w styczniu!

Liverpool po udanym poprzednim sezonie niespodziewanie wpadł w poważny kryzys. Choć Arne Slot w swoim debiutanckim roku poprowadził The Reds do mistrzostwa Anglii, teraz nad holenderskim menedżerem zbierają się czarne chmury. Zespół zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli Premier League, a w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. Media coraz częściej spekulują o konieczności przebudowy składu.

Liverpool może być zmuszony do jednego z najbardziej zaskakujących ruchów zimowego okna. Według informacji „Football Insider”, klub z Anfield jest gotowy na rozstanie z Ibrahimą Konate już w styczniu i to za zaledwie 15 milionów funtów. Kwota wydaje się symboliczna, szczególnie jak na piłkarza jego klasy.

Konate od momentu transferu z RB Lipsk jest kluczową postacią w defensywie The Reds. Jego szybkość, siła i dominacja w pojedynkach sprawiały, że był naturalnym partnerem Virgila van Dijka. Jednak bieżące rozgrywki są dla niego trudniejsze, a nieregularna forma tylko podsyca dyskusje o możliwym rozstaniu.

Co ciekawe, francuski stoper jest na radarze Realu Madryt, Bayernu Monachium i Manchesteru City. Liverpool intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Marca Guehiego z Crystal Palace. W tym sezonie Konate rozegrał 26 meczów i zdobył jedną bramkę.