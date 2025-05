Liverpool kusi gwiazdę wielką tygodniówką. Tyle ma zarabiać Wirtz

Liverpool jest coraz bliżej, aby przeprowadzić wielki transfer. Niebawem do zespołu może dołączyć Florian Wirtz. The Reds oferują mu tygodniówkę na poziomie 320 tysięcy funtów tygodniowo - informuje Sacha Tavolieri.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz ma zarabiać 320 tysięcy funtów tygodniowo w Liverpoolu

Liverpool po zdobyciu mistrzostwa Anglii planuje poważne ruchy na rynku transferowym. Wiadomo już, że Jeremie Frimpong latem dołączy do zespołu, zastępując Trenta Alexandra-Arnolda. Wszystko wskazuje również na to, że na Anfield Road trafi także drugi piłkarz Bayeru Leverkusen. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem The Reds to niebawem powinien zostać ogłoszony transfer Floriana Wirtza.

W walce o transfer ofensywnego pomocnika udział oprócz Liverpoolu bierze jeszcze Bayern Monachium. Ostatnie informacje sugerują jednak, że Florian Wirtz odrzucił ofertę Bawarczyków, wyrażając chęć przeprowadzki do Premier League. Warto dodać, że transakcja może okazać się rekordową w historii klubu. Kwota transferu może sięgnąć ok. 150 milionów euro, bowiem tyle oczekuje Bayer Leverkusen.

Nowe informacje ws. potencjalnego transferu Wirtza do Liverpoolu przekazał Sacha Tavolieri. Jego zdaniem zarząd mistrza Anglii stara się sfinalizować transakcję, oferując zawodnikowi lukratywne warunki kontraktu. Na mocy porozumienia z klubem reprezentant Niemiec miałby zarabiać aż 320 tysięcy funtów tygodniowo. Tym samym pomocnik zostałby jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole.

Wirtz ma za sobą przyzwoity sezon, w którym zdobył 16 goli i zaliczył 15 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.