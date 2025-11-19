Liverpool wybrał obrońcę. Klub liczy na wielki transfer

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Wilfried Singo w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool rozważa wzmocnienie prawej strony defensywy w przyszłym roku. Na liście życzeń mistrzów Anglii znajduje się Wilfried Singo z Galatasaray. Według doniesień tureckiego dziennika „Turkiye Gazetesi”, Arne Slot jest wrażeniem jego występów w Lidze Mistrzów, kiedy jego drużyna zmierzyła się z tureckim klubem we wrześniu.

Singo, który dołączył latem do Galatasaray z AS Monaco za około 31 milionów euro, od razu zadomowił się w tureckiej ekipie. W jego kontrakcie znajduje się klauzula odstępnego opiewająca na 60 milionów euro, a Liverpool dysponuje środkami finansowymi, które pozwoliłyby sfinalizować transfer. Spekuluje się jednak, że turecki klub będzie dążył do uzyskania pełnej kwoty odstępnego i niechętnie pozbędzie się zawodnika w środku sezonu.

Nie jest tajemnicą, że The Reds szukają większej głębi składu na prawej obronie, a Singo mógłby rywalizować z Conorem Bradleyem i Jeremie Frimpongiem. Większa rywalizacja o miejsce w składzie może pomóc drużynie Slota w poprawie jakości defensywy.

Dla Singo byłby to ogromny krok w karierze. Możliwość gry w Premier League mogłaby znacząco przyspieszyć jego rozwój i pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału. Wydaje się jednak, że transfer najprawdopodobniej zostanie przesunięty na letnie okno transferowe.

Obecnie zarówno klub, jak i sam zawodnik będą oczekiwać na negocjacje, które mogą doprowadzić do porozumienia w nadchodzących miesiącach. Ewentualny transfer 24-letniego Wilfrieda Singo do Liverpoolu pozostaje jednym z ciekawszych tematów w najbliższym czasie.