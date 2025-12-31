Liverpool wskazał cel transferowy. Kolejny obrońca na radarze giganta

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jan Paul van Hecke na celowniku Liverpoolu

Liverpool w pierwszej części sezonu Premier League mocno rozczarowywał swoich kibiców. Zespół prowadzony przez Arne Slota zanotował serię czterech ligowych porażek. Grudzień przyniósł jednak wyraźną poprawę formy i obecnie The Reds zajmują czwarte miejsce w tabeli. Władze klubu już teraz myślą o wzmocnieniach, a jednym z priorytetów ma być środek obrony.

Wszystko wskazuje na to, że Ibrahima Konate może opuścić Anfield po wygaśnięciu kontraktu. Rozmowy dotyczące jego przedłużenia wciąż nie przyniosły przełomu, dlatego Liverpool zaczyna rozglądać się za potencjalnym następcą. Jak informuje „Football Insider”, na liście życzeń angielskiego giganta znalazł się Jan Paul van Hecke z Brighton & Hove Albion.

Holenderski defensor zbiera bardzo dobre recenzje za solidną grę w powietrzu, umiejętność wyprowadzania piłki oraz dużą konsekwencję w pojedynkach defensywnych. Reprezentant Holandii może wpasować się w filozofię gry The Reds. Dodatkowym atutem dla jest obecność w klubie kilku holenderskich piłkarzy, którzy mogliby odegrać istotną rolę w przekonaniu swojego rodaka do przeprowadzki na Anfield.

Również Tottenham Hotspur od dłuższego czasu obserwuje 26-letniego Holendra. Sam zawodnik z pewnością będzie chciał wykonać kolejny krok w karierze i rywalizować na absolutnie najwyższym poziomie. Gra w Lidze Mistrzów oraz walka o krajowe i europejskie trofea mogą okazać się kluczowymi argumentami przy podejmowaniu decyzji.

W trwającym sezonie van Hecke rozegrał 20 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Portal Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 35 milionów euro. Jego kontrakt z Brighton obowiązuje do czerwca 2027 roku.