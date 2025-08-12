Isak definitywnie skreślił Newcastle! Stanowcza decyzja gwiazdora

Isak naciska na Newcastle United. Chce transferu
Alexander Isak w ostatnich dwóch sezonach wyrósł na gwiazdę Premier League i jednego z najlepszych napastników na całym świecie. Nie dziwi więc, że regularnie był łączony z transferem do mocniejszej ekipy. Do pewnego momentu wydawało się jednak, że Newcastle United zdoła zatrzymać swojego snajpera, ale olbrzymie zamieszanie wywołało konkretne zainteresowanie ze strony Liverpoolu. Szwed uznał, że chce przenieść się na Anfield, a jego kolejne ruchy jedynie wzbudziły wielką niechęć wśród kibiców z St. James’ Park.
Obecnie Isak przebywa z dala od drużyny i nie przygotowuje się do nowego sezonu. Newcastle United jednocześnie zakłada, że ten nie jest na sprzedaż, ale oczywiście zależy to od wysokości oferty Liverpoolu lub innego klubu. Do tej pory finansowe żądania Srok były zbyt duże, więc The Reds w międzyczasie sprowadzili Hugo Ekitike i zawiesili rozmowy transferowe. Ten temat wraca, gdyż przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej sfinalizował Darwin Nunez.
Przygoda Isaka z Newcastle United dobiega końca, niezależnie od tego, czy Liverpool sięgnie po niego już tego lata. David Ornstein poinformował, że gwiazdor nie wróci do klubu, nawet jeśli transfer z jego udziałem się nie wydarzy. Wówczas minimum do zimy będzie przesiadywał na trybunach.
Isak pragnie wymusić w ten sposób na władzach Newcastle United zaakceptowanie niższej, korzystnej dla Liverpoolu oferty.