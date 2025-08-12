Isak definitywnie skreślił Newcastle! Stanowcza decyzja gwiazdora

Alexander Isak nie zamierza więcej występować dla Newcastle United. Gwiazdor wymusza transfer do innego klubu. Nawet jak do niego nie dojdzie, w ekipie Srok i tak go nie będzie - przekazał David Ornstein.

fot. MI News & Sport Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak naciska na Newcastle United. Chce transferu

Alexander Isak w ostatnich dwóch sezonach wyrósł na gwiazdę Premier League i jednego z najlepszych napastników na całym świecie. Nie dziwi więc, że regularnie był łączony z transferem do mocniejszej ekipy. Do pewnego momentu wydawało się jednak, że Newcastle United zdoła zatrzymać swojego snajpera, ale olbrzymie zamieszanie wywołało konkretne zainteresowanie ze strony Liverpoolu. Szwed uznał, że chce przenieść się na Anfield, a jego kolejne ruchy jedynie wzbudziły wielką niechęć wśród kibiców z St. James’ Park.

Obecnie Isak przebywa z dala od drużyny i nie przygotowuje się do nowego sezonu. Newcastle United jednocześnie zakłada, że ten nie jest na sprzedaż, ale oczywiście zależy to od wysokości oferty Liverpoolu lub innego klubu. Do tej pory finansowe żądania Srok były zbyt duże, więc The Reds w międzyczasie sprowadzili Hugo Ekitike i zawiesili rozmowy transferowe. Ten temat wraca, gdyż przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej sfinalizował Darwin Nunez.

Przygoda Isaka z Newcastle United dobiega końca, niezależnie od tego, czy Liverpool sięgnie po niego już tego lata. David Ornstein poinformował, że gwiazdor nie wróci do klubu, nawet jeśli transfer z jego udziałem się nie wydarzy. Wówczas minimum do zimy będzie przesiadywał na trybunach.

🚨 Alexander Isak adamant he will not play for Newcastle again. Even if window closes without exit 25yo views #NUFC career over + no wish to reintegrate. Club say not for sale but exploring market amid Liverpool interest & striker wants #LFC @TheAthleticFC https://t.co/0z6Ry0nZrU — David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2025

Isak pragnie wymusić w ten sposób na władzach Newcastle United zaakceptowanie niższej, korzystnej dla Liverpoolu oferty.