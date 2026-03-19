Liverpool zamierza latem pozyskać nowego napastnika. Na celowniku mistrzów Anglii znalazł się Luis Suarez ze Sportingu Lizbona. Klauzula wykupu Kolumbijczyka wynosi aż 80 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

Luis Suarez wzmocni Liverpool?

Liverpool rozgrywa trudny sezon. Mistrzowie Anglii jednak w środowy wieczór przypieczętowali awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Arne Slota okazali się lepsi w dwumeczu od Galatasaray i teraz będzie czekała ich rywalizacja z Paris Saint-Germain. Władze klubu natomiast powoli zaczynają myśleć nad wzmocnieniami, jakich dokonają w nadchodzącym letnim okienku.

Tymczasem bardzo ciekawe nowinki transferowe z obozu Liverpoolu przekazuje Ekrem Konur. Jednym z głównych celów The Reds na lato jest pozyskanie nowego napastnika. Jak się okazuje, trop mistrzów Anglii prowadzi do ligi portugalskiej. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Luis Suarez, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona.

Transfer kolumbijskiego snajpera będzie jednak wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Klauzula odstępnego w umowie 28-latka z portugalskim zespołem wynosi aż 80 milionów euro. Na ten moment nie wiadomo, czy Sporting Lizbona zejdzie z ceny. Jeśli nie, to Liverpool będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela.

Luis Suarez w trwającej kampanii rozegrał 41 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Statystyki Kolumbijczyka są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 32 trafienia, a także zaliczył siedem asyst.