Liverpool szykuje ofertę za pomocnika. W grze 35 mln euro

Liverpool rusza po brazylijskiego pomocnika. Ekrem Konur poinformował w serwisie "SportsBoom", że The Reds przygotowują ofertę za Allana z Palmeiras.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Allan z Palmeiras przymierzany do Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie Premier League zmaga się z wielkimi problemami. Drużyna Arne Slota zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli i nie może złapać serii zwycięstw, która przybliżyłaby do czołówki. W 25. kolejce The Reds odnieśli cenne zwycięstwo nad Sunderlandem (1:1) na Stadium of Light.

Według dziennikarza Ekrema Konura, Liverpool uważnie śledzi poczynania 21-letniego pomocnika Allana z brazylijskiego Palmeiras. Skauci The Reds ocenili Brazylijczyka jako kompletnego pomocnika. Zawodnik może wnieść do środka pola kreatywność oraz dynamikę.

Obecni mistrzowie Anglii potrzebują wzmocnień w środkowej boiska, a Allan idealnie wpisuje się w potrzeby zespołu. Palmeiras jest skłonne sprzedać zawodnika za kwotę rzędu 30-35 milionów euro. Klub z Anfield może zdecydować się na sfinalizowanie transferu po zakończeniu sezonu.

Dla Allana przeprowadzka do Premier League byłaby ogromną szansą na rozwój i sprawdzenie się na najwyższym poziomie. Regularna gra w Anglii pozwoliłaby mu w pełni wykorzystać swój potencjał i zdobyć cenne doświadczenie w drużynie walczącej o czołowe miejsca w lidze.

Allan pozostaje jednym z najbardziej obiecujących talentów z Ameryki Południowej. W bieżącym sezonie rozegrał 10 meczów w barwach Palmeiras i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.