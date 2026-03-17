Liverpool szykuje głośny transfer z Realu Madryt. Gigant wysłucha wszystkich ofert

Liverpool rozważa transfer Eduardo Camavingi z Realu Madryt. Jak ujawnia "Football Insider", wiele będzie teraz zależeć od decyzji samego pomocnika.

Eduardo Camavinga w centrum zainteresowania Liverpoolu

Liverpool doznał bolesnej porażki z Wolverhampton Wanderers (1:2), a następnie tylko zremisował z Tottenhamem Hotspur (1:1). Obecnie The Reds zajmują piąte miejsce w tabeli Premier League. Sytuacja w końcówce sezonu robi się nerwowa. Aby zapewnić sobie miejsce w Lidze Mistrzów, drużyna Arne Slota będzie musiała znacząco poprawić formę. Holenderski menedżer wciąż utrzymuje posadę, jednak angielskie media nie wykluczają ewentualnej zmiany na stanowisku w przypadku kolejnych wpadek.

Mistrzowie Anglii intensywnie planują już letnie wzmocnienia. Na liście życzeń znajduje się Eduardo Camavinga. Francuski pomocnik odgrywa coraz mniejszą rolę w Realu Madryt i mógłby stać się kluczowym ogniwem Liverpoolu w nadchodzącym sezonie. Hiszpański gigant jest otwarty na oferty za 23-latka, oczekując za niego około 50 milionów euro.

Według informacji „Football Insider”, jeśli Camavinga zdecyduje się na transfer do Anglii, Real nie będzie blokować transferu. Sam zawodnik przeniósł się z Rennes do Madrytu w 2021 roku za 31 milionów euro. W tym sezonie 28-krotny reprezentant Francji wystąpił w 32 meczach, zdobył dwie bramki i dorzucił jedną asystę

Kontrakt Camavingi z Realem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Co ciekawe, sytuację Francuza poważnie śledzą działacze Arsenalu, którzy także planuję pozyskać klasowego zawodnika do środka pola.