Liverpool szuka nowego obrońcy. Rozpoczęto rozmowy ws. transferu

Liverpool przeprowadził wstępne rozmowy w sprawie pozyskania Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund - informuje "DaveOCKOP". Niemiecki obrońca jest rozchwytywany na rynku transferowym.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Nico Schlotterbeck przymierzany do Liverpoolu

Liverpool w letnim oknie transferowym wydał ogromne sumy na wzmocnienia, jednak mimo inwestycji trener Arne Slot wciąż poszukuje dodatkowych opcji w defensywie. Holenderski szkoleniowiec był poważnie zainteresowany sprowadzeniem Marca Guehiego z Crystal Palace, lecz reprezentant Anglii ostatecznie pozostał w Londynie.

To niepowodzenie, w połączeniu z kontuzją więzadła krzyżowego Giovanniego Leoniego oraz niepewnością wokół przyszłości Ibrahimy Konate, sprawiło, że kierownictwo The Reds intensyfikuje działania na rynku transferowym w poszukiwaniu nowego środkowego obrońcy.

Wśród rozważanych kandydatów znajduje się Dayot Upamecano z Bayernu Monachium. Najnowsze doniesienia wskazują, że na radarze mistrzów Anglii pojawił się również Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Jak informuje „DaveOCKOP”, Liverpool przeprowadził już wstępne rozmowy w sprawie potencjalnego transferu reprezentanta Niemiec.

25-letni stoper, którego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do końca sezonu 2026/27, nie zdecydował się jeszcze na jego przedłużenie. Co więcej, zainteresowanie Barcelony Schlotterbeckiem znacząco wzrosło w ostatnich tygodniach, co może zaostrzyć rywalizację.

Schlotterbeck trafił do Dortmundu w 2022 roku z Freiburga i szybko wyrósł na jednego z liderów defensywy wicemistrza Niemiec. Ceniony za grę lewą nogą, siłę fizyczną i pewność w wyprowadzaniu piłki, stał się kluczową postacią w układance BVB. Serwis Transfermarkt.de wycenia obrońcę na 40 milionów euro.