Barcelona chce tego obrońcę. W grze nawet 40 mln euro

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nico Schlotterbeck na radarze Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do intensywnego lata 2026 roku. Jak donosi kataloński „Sport”, klub z Camp Nou planuje skoncentrować swoje działania transferowe na dwóch newralgicznych pozycjach w kadrze Hansiego Flicka – środkowym obrońcy oraz napastniku.

Ze względu na wciąż napiętą sytuację finansową, włodarze Blaugrany nie mogą sobie pozwolić na spektakularne transfery w obu sektorach boiska. Dlatego priorytetem ma być sprowadzenie jednego lub nawet dwóch zawodników dostępnych na zasadzie wolnego transferu.

Według doniesień, strategia Barcelony zakłada, że środkowy obrońca zostanie pozyskany bez opłaty za transfer, natomiast większa część budżetu zostanie przeznaczona na zakontraktowanie napastnika. W ostatnich tygodniach pojawiły się nazwiska kilku defensorów, z którymi klub był łączony – m.in. Ibrahima Konate z Liverpoolu, Marc Guehi z Crystal Palace. Teraz na liście życzeń znajduje się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund.

25-latek wydaje się obecnie najbardziej realnym celem dla mistrzów Hiszpanii. Niemiecki stoper, którego kontrakt z BVB wygasa z końcem sezonu 2026/27, nie podjął jeszcze decyzji o jego przedłużeniu. Jak podają hiszpańscy dziennikarze, zainteresowanie Katalończyków Schlotterbeckiem znacząco wzrosło w ostatnich tygodniach.

Schlotterbeck trafił do Borussii Dortmund w 2022 roku z Freiburga i szybko stał się jednym z liderów defensywy wicemistrza Niemiec. Dla katalońskiego giganta byłaby to okazja idealna. Schlotterbeck to lewonożny stoper o bardzo dobrych warunkach fizycznych, dyscyplinie taktycznej i umiejętności wyprowadzania piłki od tyłu, czyli cechach, które idealnie wpisują się w filozofię Hansiego Flicka.