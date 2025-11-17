Liverpool już zimą może sprowadzić Antoine'a Semenyo. Transfer gwiazdy Bournemouth ma związek z wyjazdem Mohameda Salaha na zbliżający się Puchar Narodów Afryki - donosi "Liverpool Echo".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Antoine Semenyo wzmocni zimą Liverpool?

Liverpool powoli przygotowuje się na rozstanie z Mohamedem Salahem. Gwiazda już tego lata mogła opuścić Anfield Road, ale strony finalnie doszły do porozumienia. Mistrzowie Anglii od wielu tygodni rozglądają się za następcą reprezentanta Egiptu. The Reds bacznie przeczesują rynek i mają na oku wielu kandydatów. Jednak władze klubu powoli decydują się już na jednego zawodnika.

Z informacji przekazanych przez „Liverpool Echo” dowiadujemy się, że celem transferowym Liverpoolu jest Antoine Semenyo, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth. Reprezentant Ghany już w zimowym okienku transferowym może trafić na Anfield Road. The Reds chcą bowiem jak najszybciej pozyskać zawodnika, który zastąpi Mohameda Salaha. Egipcjanin wybiera się w styczniu na Puchar Narodów Afryki.

Warto zaznaczyć, że Antoine Semenyo nie będzie reprezentował swojego kraju na mistrzostwach kontynentu. Ghana sensacyjnie bowiem nie zdołała zakwalifikować się na turniej. Skrzydłowy zatem będzie mógł pomóc Liverpoolowi w zimowym okresie. Czas pokaże, czy finalnie 25-latek wyląduje w drużynie Arne Slota. Zawodnik znajduje się również na celowniku Manchesteru United.

Antoine Semenyo w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Bournemouth. Statystyki reprezentanta Ghany są godne pochwały. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.