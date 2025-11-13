Man United szykuje transfer skrzydłowego. Na stole nawet 80 mln funtów

Manchester United ma na celowniku skrzydłowego z Premier League. Jak podaje "CaughtOffside", Antoine Semenyo znajduje się w kręgu zainteresowań klubu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United po słabszym początku sezonu Premier League prezentuje obecnie solidną formę i zajmuje 7. miejsce w tabeli. Drużyna Rubena Amorima odniosła trzy kolejne zwycięstwa, a następnie dwukrotnie zremisowała. W klubie panuje przekonanie, że potrzebne jest wzmocnienie ofensywy na drugą część sezonu.

Okazuje się, że 20-krotni mistrzowie Anglii coraz poważniej rozważają pozyskanie Antoine’a Semenyo z AFC Bournemouth w styczniowym okienku transferowym. Klub chce przyspieszyć negocjacje w następnych tygodniach. Tymczasem klub z Vitality Stadium nie zamierza jednak łatwo rozstać się ze swoim gwiazdorem, a kwota transferowa może sięgnąć w granicach 70-80 milionów funtów.

Bryan Mbeumo i Matheus Cunha, którzy dołączyli do klubu latem z Brentford i Wolverhampton, szybko udowodnili swoją wartość, a Semenyo posiada podobne atuty. Dlatego Manchester United traktuje transfer reprezentanta Ghany jako priorytet.

25-latek znajduje się także w kręgu zainteresowań Liverpoolu, Arsenalu i Manchesteru City. Semenyo imponuje w tym sezonie Premier League, zdobywając w pierwszych 12 meczach sześć bramek i notując trzy asysty. Ghańczyk dołączył do The Cherries w styczniu 2023 roku z Bristol City za około 10 milionów funtów. Jego kontrakt w Bournemouth obowiązuje do czerwca 2030 roku.