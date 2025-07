Real Madryt patrzy na Liverpool. Transferowy sygnał już wysłany

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt pracuje nad wzmocnieniem defensywy

Real Madryt w niedalekiej przyszłości planuje pozyskanie nowego obrońcy. W mediach pojawiały się różne kandydatury do wzmocnienia linii defensywnej Los Blancos. Wygląda jednak na to, że celem numer jeden jest Ibrahima Konate z Liverpoolu. Kulisy zainteresowania francuskim piłkarzem ujawnił serwis Defensa Central.

Według źródła klub z Madrytu, kierowany przez Florentino Pereza, wysłał już do otoczenia zawodnika jasny sygnał, by nie przedłużał kontraktu z Liverpoolem. Obecna umowa Konate obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Piłkarz miał otrzymać zapewnienie, że jeśli nie podpisze nowego kontraktu, Real Madryt zgłosi się po niego już w styczniu przyszłego roku. Podobny scenariusz miał miejsce w przypadku Davida Alaby czy Kyliana Mbappe, którzy dołączyli do Królewskich na zasadzie wolnego transferu.

Zwolennikiem tego ruchu ma być również Xabi Alonso, który niedawno zastąpił Carlo Ancelottiego na stanowisku trenera Realu. W klubie panuje przekonanie, że Konate ma wszelkie predyspozycje, aby stać się kluczową postacią defensywy drużyny.

Zawodnik ma na koncie 23 występy w reprezentacji Francji. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi 60 milionów euro. Konate trafił do Liverpoolu w lipcu 2021 roku z RB Lipsk za kwotę 40 milionów euro.

