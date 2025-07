Liverpool twardo negocjuje! Konate na sprzedaż, ale za konkretną kwotę

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool żąda ponad 46 milionów euro za Konate

Liverpool w nadchodzącym sezonie planuje znów namieszać w Premier League i Lidze Mistrzów. Tymczasem nie milkną spekulacje na temat ewentualnego transferu z udziałem Ibrahima Konate. Nowe wieści w tej sprawie przekazał serwis Football Insider.

Według źródła, władze The Reds nie są przekonane do sprzedaży 26-letniego obrońcy. Jednocześnie klub z z ligi angielskiej nie chce dopuścić do sytuacji, w której Konate odszedłby za darmo. Jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Football Insider informuje, że Liverpool oczekuje za swojego gracza co najmniej 46,4 miliona euro od każdego klubu, który wyrazi zainteresowanie. Wcześniej media podawały, że Francuz nie zamierza przedłużać kontraktu z ekipą z Anfield Road. Zawodnik ma również marzenie, by kontynuować karierę w Realu Madryt.

Konate trafił do Liverpoolu latem 2021 roku z RB Lipsk za 40 milionów euro. Od tamtej pory wystąpił łącznie w 132 meczach The Reds, notując pięć bramek i cztery asysty. W swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak Sochaux czy Paris FC.

Jeśli transfer do Realu Madryt dojdzie do skutku, Konate będzie musiał rywalizować o miejsce w składzie z takimi graczami jak Dean Huijsen, Eder Militão czy Antonio Rudiger.

