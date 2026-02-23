Liverpool poznał cenę za cel transferowy. 57 milionów za gwiazdora rywala

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool poznał wycenę Lucasa Bergvalla

Liverpool w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Właściwie należy wprost stwierdzić, że The Reds są drużyną, która zawodzi na całej linii. To dziwne, bowiem jeszcze przed startem sezonu wielu typowało ich do obronienia mistrzowskiego tytułu. Warto przecież pamiętać, że latem klub na wzmocnienia wydał wiele milionów euro i ustanawiał nowe rekordy całej ligi.

Niemniej wyników nie ma, a gra kuleje. Dlatego też można spodziewać się, że latem klub ruszy na kolejne duże zakupy. W tym kontekście pada wiele nazwisk. Jednym z celów Liverpoolu jest pozyskanie Lucasa Bergvalla z Tottenhamu. Według informacji przekazanych przez serwis „FotbollDirekt”, Koguty ustaliły cenę za środkowego pomocnika ze Szwecji na 57 milionów funtów. Co ważne, gracz jest na radarze nie tylko The Reds, ale także Chelsea oraz Aston Villa wyrażają zainteresowanie jego sprowadzeniem.

Lucas Bergvall w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 26 spotkań i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował cztery asysty. Łącznie dla Tottenhamu ma 71 gier i dwa trafienia oraz osiem ostatnich podań. Przed przenosinami do Premier League grał w rodzimej lidze. 20-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 40 milionów euro. Na koncie ma sześć występów w reprezentacji Szwecji.

