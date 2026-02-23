Real Madryt pewny pozyskania gwiazdora. Barcelona chce pokrzyżować plany

08:19, 23. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  AS

Real Madryt i Barcelona tego lata powalczą o sprowadzenie Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund. Według informacji serwisu "AS", Królewscy są przekonani, że uda im się to zrobić, ale Barcelona chce pokrzyżować plany.

Real i Barcelona powalczą o Nico Schlotterbecka

Real Madryt w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, ale swoje problemy ma też Barcelony. Królewscy przede wszystkim mogą narzekać na brak kreatywności w tworzeniu ofensywnych akcji, co zdecydowanie pokazał ostatni mecz z Osasuną. Poza tym także gra obronna potrzebuje wzmocnienia. Podobnie sprawa ma się w FC Barcelonie, gdzie problem w defensywie jest chyba jeszcze większy. Nie może więc dziwić, że oba kluby chcą sprowadzić nowego środkowego obrońcę latem.

W tym temacie pojawiło się wiele nazwisk, ale najbliżej jest jedno. Według informacji przekazanych przez serwis „AS”, Real Madryt jest już właściwie pewien, że uda mu się pozyskać Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund. Problem w tym, że Barcelona chce pokrzyżować te plany i także ma zamiar włączyć się do walki o defensora. To zdecydowanie utrudni Los Blancos pozyskanie Niemca, który jest niezwykle rozchwytywany na rynku transferowym.

Nico Schlotterbeck w tym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań i zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro. 26-letni defensor na swoim koncie ma występy tylko w niemieckiej Bundeslidze. Dla kadry narodowej rozegrał 23 mecze. Jego aktualna umowa w BVB wygasa latem 2027 roku.

